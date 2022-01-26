Названия игры в ролике нет, но у студии лишь одна франшиза включает три части.

После утечки немецкая студия Crytek опубликовала на своем YouTube-канале ролик, который недвусмысленно намекает на разработку Crysis 4. Увы, пока никаких подробностей игры нет.

На видео сначала показываются кадры со взрывом солнца и уничтоженными небоскребами. Далее из разрухи начинает формироваться материя, которая складывается в клеточную структуру. Вероятнее всего, это отсылка к нанокостюмам солдат из Crysis. А в конце ролика демонстрируется цифра 4 и надпись: "Присоединяйтесь к приключению. Станьте героем".

Сомнения, что речь именно о Crysis, в целом отсутствуют. На видео хватает намеков, да и у Crytek нет другой франшизы, которая включала бы три части. Остается только серия знаменитых шутеров, и в утечке на китайском аккаунте студии упоминалось именно ее продолжение.

Подробнее о Crysis

Первая часть франшизы вышла в 2007 году и отметилась впечатляющим качеством графики. Сюжет игры рассказывал о противостоянии солдат США и КНДР на вымышленном острове. Позже в сюжет вплетались инопланетяне, а основные цели главного героя по прозвищу Номад радикально менялись.

Crysis получила два продолжения, в которых развивалась история и идеи первой части. Они вышли в 2011-м и 2013 году.

Основной геймплейной особенностью серии стало наличие нанокостюма. Главный герой мог использовать свою сверхтехнологичную броню, чтобы усиливать разные параметры, становиться невидимым и тому подобное.

Вас також можуть зацікавити новини: