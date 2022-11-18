Главный герой утратил значительную часть своей мужественности.

Автор YouTube-канала Speclizer любит исследовать игры серии God of War. Именно он взломал камеру в перезапуске франшизы 2018 года и показал много интересных деталей. Например, модель Тора и неприличный жест Бальдра в пропасти, куда он упал после сражения с Кратосом во вступлении. А сейчас блогер решил провести забавный эксперимент. Speclizer показал, как выглядит главный герой God of War Ragnarök без бороды. Спойлер: не очень.

В ролике ниже демонстрируется модель Кратоса без волосяной покрова на лице. Вместе с бородой главный герой утратил значительную долю своей фирменной брутальности. На видео он кажется типичным мужчиной в возрасте, если не смотреть на физическую форму и броню.

Speclizer не смог идеально "побрить" Кратоса. Отдельные волоски остались над верхней губой. Из-за этого и своей лысины греческий бог стал отдаленно напоминать белорусского диктатора Александра Лукашенка, когда тот был немного моложе. В общем, чтобы не портить атмосферу игры, эксперимент с бородой лучше не повторять.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök стали Фрейя и Тор, а Тюра, судя по всему, сделали союзником протагониста.

В продолжении серии появились новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök выйдет 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

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