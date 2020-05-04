PlayStation снизила стоимость подписки PS Plus в Украине

С 1 мая стоимость годовой подписки PS Plus в Украине составляет 1299 грн

Стоимость подписки сервиса PS Plus для владельцев консоли PlayStation 4 в Украине снизилась.

Об этом сообщила компания Sony.

Изменения вступили в силу с 1 мая, и коснулись всех видов подписки PS Plus:

12 месяцев – 1299 грн (прежняя стоимость – 1849 грн)

3 месяца – 549 грн (прежняя стоимость – 769 грн)

1 месяц – 209 (прежняя стоимость – 249 грн)

Как отметили в компании, цена на их сервис была снижена в связи с ситуацией, которая сложилась на рынке. О какой именно ситуации идет речь, в Sony не уточнили. Однако о самом снижении стоимости подписки для украинских пользователей компания сообщала еще в начале марта 2020 года.

Что такое PS Plus

PS Plus – это платный сервис, который предоставляет владельцам консоли PlayStation доступ к многопользовательским функциям в играх, а также к дополнительным возможностям. Раз в месяц подписчики получают 2 бесплатных игры, эксклюзивные скидки в магазине PS Store и доступ к облачному хранилищу объемом 100 ГБ.

Напомним, 5 мая подписчики PS Plus получат два симулятора: Farming Simulator 19 и Cities: Skylines. Сегодня владельцы PS4 по подписке могут сохранить в свою библиотеку гонки Dirt Rally 2.0 и приключенческий экшн Uncharted 4: A Thief's End.