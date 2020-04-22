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По мотивам сериала "Острые козырьки" выпустят компьютерную игру (видео)

12:46, 22 апреля 2020
Игры
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Кадр из игры Peaky Blinders: Mastermind / store.steampowered.com

Студия FuturLab анонсировала приключенческую головоломку Peaky Blinders: Mastermind, созданную по мотивам британского криминального сериала "Острые козырьки".

Трейлер Peaky Blinders: Mastermind

По сюжету Томасу Шелби предстоит завоевать место главаря в банде "Острых козырьков" и раскрыть заговор. Для этого ему нужно тщательно планировать все преступные операции банды. Игрок сможет управлять шестью персонажами. Каждый герой обладает уникальными способностями – от взлома замков и карманных краж до отвлечения внимания врагов и умения драться.

События в игре можно отмотать назад и разыграть по-новому / store.steampowered.com

Каждое задание в игре станет головоломкой, в которой пользователю предстоит тщательно продумывать свои действия и комбинировать умения персонажей. Поскольку все планирование происходит в уме главного героя, игрок может отматывать все действия и события вспять, чтобы найти более эффективный способ достижения цели.

Геймплей Peaky Blinders: Mastermind

Peaky Blinders: Mastermind выйдет этим летом на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

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