Сейчас её уже можно протестировать в нескольких магазинах компании в Японии на примере Infinity Nikki.

Экспериментальная технология Grid Scent от Sony оказалась в центре внимания на специальном мероприятии, которое проходит в пяти магазинах Sony Store по всей Японии.

В основе Grid Scent лежит принцип точечного распыления ароматов: система регулирует направление и интенсивность так, чтобы запах быстро приходил и исчезал, не перемешиваясь с другими.

Ароматы демонстрируются на примере катсцен Infinity Nikki, игры, сочетающей элементы открытого мира, приключений и "одевалки". Несмотря на то, что сама игра пока не поддерживает Grid Scent напрямую, посетители могут увидеть и понюхать небольшие сцены, где запахи цветов, травы, морского бриза или духов героини синхронно меняются под происходящее на экране.

Видео дня

Японское издание Gamer.ne.jp опробовало технологию и поделилось, как она работает технически: "Аромат испускается из сопла в нижней части монитора, а его количество регулируется для предотвращения смешивания нескольких запахов с учетом расстояния до зрителя".

Sony подчёркивает, что Grid Scent находится на стадии эксперимента, и текущая выставка - скорее приглашение в будущее, чем готовый коммерческий продукт. Однако судя по первым откликам, идея интегрировать запахи в мультимедийный контент может найти живой отклик у аудитории. Если всё пойдёт по плану, то вполне вероятно, что уже скоро мы сможем не только видеть и слышать виртуальные миры, но и ощущать их аромат.

Ранее бывший президент Playstation рассказывал, почему компания сейчас делает так много ремастеров.

Вас также могут заинтересовать новости: