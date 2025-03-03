Информация появилась на странице игры в Playstation Store.

Sony подогревает ожидание фанатов Death Stranding 2, раскрывая новые детали грядущего проекта Хидео Кодзимы. На странице игры в PS Store появилось новое описание.

Сиквел обещает ещё более масштабный открытый мир, полный тайн и испытаний, требующих нестандартного подхода. Игрокам предстоит исследовать разнообразные локации, преодолевая препятствия, которые не только проверят их навыки, но и предложат уникальные способы взаимодействия с окружающей средой.

Боевая система расширилась, предоставляя свободу в выборе тактики. Можно вступать в открытые сражения, использовать скрытность или вовсе избегать конфликтов. Враги будут разными - от людей до потусторонних сущностей, и подход к каждой угрозе останется на усмотрение игрока.

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Сюжет продолжит историю Сэма Бриджеса, но разработчики советуют готовиться к неожиданным сюжетным поворотам. Помимо основного повествования, ключевую роль сыграет обновлённая Social Strand System, которая позволит влиять на мир игры и ощущать присутствие других игроков даже в одиночном прохождении.

Релиз Death Stranding 2 запланирован на этот год. Игра станет эксклюзивом Playstation 5.

Ранее Хидео Кодзима рассказывал, что сейчас у него нет времени монтировать новый трейлер Death Stranding 2, поэтому всю работу по его созданию он провёл буквально у себя в голове.

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