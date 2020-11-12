Проблема заключается в попытке выхода консоли из режима ожидания с запущенной игрой Marvel's Spider-Man.

Сегодня в США, Японии, Канаде и ряде других стран состоялся ограниченный запуск консоли следующего поколения от Sony – PlayStation 5. И некоторые владельцы нового игрового устройства уже на старте продаж начали сообщать об проблемах, которые приводят к полной поломке PS5.

Так игровой блогер Джереми Пентер в своем Твиттере сообщил, что не сможет в ближайшее время делать контент о PS5, так как его консоль вышла из строя.

"В данный момент моя PS5 на 100% мертва. У меня были проблемы с восстановлением системы данных консоли, о которой также сообщали и другие пользователи. Однако у меня это переросло до полных ошибок и проблем с сетью/загрузкой. Вместе с Sony я работал над устранением неполадок, когда консоль полностью умерла", – сообщил Джереми Пентер.

По словам блогера, Sony пообещала заменить ему консоль. Однако проблема пока остается и заключается она в странной попытке выхода консоли из режима ожидания с запущенной игрой. Как отметил журналист издания GiantBomb, Джефф Герстманн, проблема касается ремастера игры Marvel's Spider-Man.

"Если перевести PS5 в режим ожидания с запущенным ремастером Spider-Man, это приводит к сбою всей системы, заставляя консоль запускать процесс "восстановления внешнего диска" при включении. По крайней мере, так было со мной несколько раз за сегодня", – рассказал Герстманн.

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Журналист подчеркнул, что в его случае приходилось перезагружать консоль через кнопку питания, после чего система отправляла отчет об ошибке и запускалась нормально. Видимо, у блогера Джереми Пентера PS5 после подобных ошибок перестала включаться.

Sony пока не сделала никаких официальных заявлений по этому поводу. Однако похоже на то, что проблема программная и ее решат ближайшим патчем для системы.

В Украине PlayStation 5 поступит в продажу через неделю – 19 ноября.

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Автор: Сергей Коршунов