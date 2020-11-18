Ориентировочные даты получения консолей нового поколения: 21-24 ноября.

Уже завтра, 19 ноября, начинаются мировой запуск PlayStation 5 – консоли нового поколения от Sony. Из-за сложившегося ажиотажа первая партия приставок в Украине была раскуплена по предзаказам за несколько недель до старта продаж.

Однако сегодня официальные ритейлеры сообщили, что пользователям, оформившим предзаказы, придется подождать еще несколько дней. Ориентировочно до 21-24 ноября.

"Приставки и периферия уже прибывают в Украину и после соблюдения всех формальностей начнут разъезжаться по городам. Все, кто успел оформить предзаказ на PlayStation 5 и DualSense, смогут забрать свои устройства, как только они прибудут в магазины в ближайшие дни. Конкретная дата получения зависит от места вашего проживания. Мы делаем все, чтобы вы получили свой заказ как можно быстрее", – сообщают ритейлеры.

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Ни Sony, ни официальные ритейлеры не объяснили почему произошла задержка. Вероятно, причина в усложнившейся логистике из-за пандемии COVID-19. Так, к примеру, в октябре Sony забронировала 60 авиарейсов, чтобы доставить в США консоли PlayStation 5. Обычно такие грузы доставляются по морю – так дешевле. Но были выбраны авиаперевозки, чтобы сократить время доставки.

Также о трудностях с логистикой говорит тот факт, что компания приняла решение разделить запуск PS5 на две части: 12 ноября консоль поступила в продажу в США, Новой Зеландии, Канаде, Японии и Южной Корее. А продажи в Европе и остальном мире начнутся 19 ноября.

PlayStation 5 в Украине

Официальная цена на PlayStation 5 Digital Edition в Украине составила 13 499 грн, а за PlayStation 5 с дисководом просят 16 799 грн.

В комплекте с новой консолью пользователи получат бесплатно игру Astro's Playroom – она призвана продемонстрировать все новые особенности геймпада DualSense.

Подписчики сервиса PS Plus получат на старте продаж PlayStation 5 сразу 23 игры. Из них три – это игры месяца: ролевой экшн Middle-earth: Shadow of War, метроидвания Hollow Knight: Voidheart Edition и новинка Bugsnax. Еще 20 лучших игр с PS4 достанутся владельцам PS5 благодаря бонусу PlayStation Plus Collection.

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Автор: Сергей Коршунов