Фото геймпада PlayStation 5 слили в сеть

У DualSense емкость аккумулятора будет почти в два раза больше чем у геймпада PS4.

Сегодня, 12 августа, в сети появились новые фотографии контроллера DualSense от консоли PlayStation 5, которая поступит в продаже только в конце этого года.

Соответствующие фото на своей странице в Twitter опубликовал пользователь под ником Galaxy666.

Пользователь рассказал, что работает в компании, которая разрабатывает и тестирует различные аксессуары для производителей консолей. Их клиентами являются как Sony, так и Microsoft. Он поделился подробностями о новом геймпаде PS5:

У DualSense кнопки нажимать приятней, чем в DualShock 4;

В самих кнопках нет подсветки;

Емкость аккумулятора в DualSense 1560 мАч (почти в два раза больше, чем у первых версий геймпада DualShock 4);

Пользователь похвалил обратную тактильную связь и динамическое сопротивление кнопок L2 и R2.

Что известно о геймпаде DualSense

Sony официально представила новый геймпад для PlayStation 5 в апреле 2020 года.

DualSense будет встроенный динамик и такая же сенсорная панель, как и в DualShock 4.

В контроллере будет встроен микрофон. Он будет служить не только для общения в онлайне, но и как отдельная игровая механика.

В DualSense будет использоваться улучшенная система вибрации, а кнопки L2 и R2 получат динамическое сопротивление для улучшенной тактильной отдачи.

DualSense можно будет заряжать от консоли с помощью разъема USB Type-C.

Вместо кнопки Share, как на DualShock 4, в новом геймпаде будет кнопка Create. Как отметили в Sony, она будет отвечать за "инновационный способ создания игрового контента". Однако больше подробностей компания не сообщила.

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