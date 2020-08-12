Фото геймпада PlayStation 5 слили в сеть
15:42, 12 августа 2020Игры
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У DualSense емкость аккумулятора будет почти в два раза больше чем у геймпада PS4.
Тестировщик аксессуаров слил фото контроллера от PlayStation 5 / фото twitter.com/Galaxyrain666
Сегодня, 12 августа, в сети появились новые фотографии контроллера DualSense от консоли PlayStation 5, которая поступит в продаже только в конце этого года.
Соответствующие фото на своей странице в Twitter опубликовал пользователь под ником Galaxy666.
Задняя сторона геймпада DualSense / фото twitter.com/Galaxyrain666
Пользователь рассказал, что работает в компании, которая разрабатывает и тестирует различные аксессуары для производителей консолей. Их клиентами являются как Sony, так и Microsoft. Он поделился подробностями о новом геймпаде PS5:
- У DualSense кнопки нажимать приятней, чем в DualShock 4;
- В самих кнопках нет подсветки;
- Емкость аккумулятора в DualSense 1560 мАч (почти в два раза больше, чем у первых версий геймпада DualShock 4);
Емкость аккумулятора DualSense / фото twitter.com/Galaxyrain666
Пользователь похвалил обратную тактильную связь и динамическое сопротивление кнопок L2 и R2.
Что известно о геймпаде DualSense
- Sony официально представила новый геймпад для PlayStation 5 в апреле 2020 года.
- DualSense будет встроенный динамик и такая же сенсорная панель, как и в DualShock 4.
- В контроллере будет встроен микрофон. Он будет служить не только для общения в онлайне, но и как отдельная игровая механика.
- В DualSense будет использоваться улучшенная система вибрации, а кнопки L2 и R2 получат динамическое сопротивление для улучшенной тактильной отдачи.
- DualSense можно будет заряжать от консоли с помощью разъема USB Type-C.
- Вместо кнопки Share, как на DualShock 4, в новом геймпаде будет кнопка Create. Как отметили в Sony, она будет отвечать за "инновационный способ создания игрового контента". Однако больше подробностей компания не сообщила.
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