PS5 Pro продалась даже лучше, чем PS4 Pro.

Недавно вышедшая Playstation 5 Pro была неоднозначно встречена критиками. Журналисты отмечают завышеную цену устройства и не понимают, для кого была сделана консоль.

Но в то же время, президент Sony Хироки Тотоки в недавнем финансовом отчёте компании заявил, что продажи PS5 Pro - впечатляющие. По его словам, новая консоль продалась даже лучше, чем Playstation 4 Pro за этот же отрезок времени в 2016 году.

У меня сложилось впечатление, что продукт продается чуть лучше, чем предварительные заказы PS4 Pro за тот же период.

Он также добавил, что Playstation 5 Pro ориентирована на "хардкорных" пользователей, оттуда и ценник в 700 долларов. Тотоки утверждает, что хоть цена немного подпортила репутацию консоли, она не повлияла на продажи. Как уже было сказана, приставка ориентированна на преданную аудиторию, поэтому грандиозных продаж Sony и не ожидала.

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Как мы ранее рассказывали, Playstation 5 Pro стала первым за продолжительное время устройством компании, которое не находится в дефиците на старте продаж, поэтому спекулянты, зарабатывающие на перепродажах консолей, сейчас терпят убытки.

В то же время, Sony не может запустить PS5 Pro на рынок Индии. В стране до сих пор несертифицирована технология Wi-Fi 7, которую использует консоль.

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