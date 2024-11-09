Но при этом Apple смогла запустить на рынок Индии iPhone 16 с тем же Wi-Fi 7.

Sony пока что не может начать продажу Playstation 5 Pro в Индии и ряде других стран. Всё дело в протоколе Wi-Fi 7, который в Индии всё ещё не сертифицирован.

Об этом заявило индийское подразделение Sony. По их словам, консоль не будет официально продававаться, пока в Индии не утвердят новый стандарт Wi-Fi 802.11be.

PS5 Pro будет недоступна в некоторых странах (включая Индию), где беспроводной диапазон 6 ГГц, используемый IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), ещё не утверждён

Однако журналисты отмечают, что устаревший стандарт Wi-Fi не помешал Apple запустить в продажу iPhone 16, а Intel спокойно продаёт ноутбуки с процессорами Lunar Lake. Все эти устройства используют Wi-Fi 7, но, возможно, их разрешили распространять в Индии потому что кроме нового протокола, они всё ещё поддерживают Wi-Fi 6.

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Playstation 5 Pro поступила в продажу по всему миру 7 ноября. Мы рассказывали, что обновлённая консоль не вызвала ожидаемого у спекулянтов ажиотажа, из-за чего перекупы, планировавшие перепродавать приставку, сейчас терпят убытки. Критики так же отмечают завышеную цену на консоль, призывая людей подумать, прежде чем совершать покупку.

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