PS5 Slim будет стоить на 70 долларов дешевле.

Sony опубликовала рекламный баннер, в котором сказано, что рекомендуемая цена Playstation 5 Digital Edition станет меньше на 70 долларов.

Но не спешите бежать в магазин, вскоре компания удалила пост. Скорее всего, кто-то в Sony ошибся и запустил рекламу раньше времени, ведь в посте было указано, что скидка будет длиться до 24 декабря, то есть до Рождества, что пока ещё не скоро.

Издание IGN считает, что акцию должны были начать в честь распродажи Cyber Monday, которая начинается 2 декабря, либо же Чёрной Пятницы 29 ноября. В любом случае, сниженная цена сохранится до самого Рождества.

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Ранее мы приводили слова президента Sony, который утверждает, что Playstation 5 Pro продалась лучше, чем Playstation 4 Pro за один и тот же промежуток времени.

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