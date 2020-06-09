Презентация PlayStation 5 пройдет 11 июня

На трансляции покажут игры для консоли нового поколения от Sony.

Презентация PlayStation 5 пройдет уже на этой неделе – 11 июня.

Об этом компания Sony сообщила на официальной станице PlayStation в Twitter.

Трейлер презентации PlayStation 5

Презентация под названием Future of Gaming пройдет в рамках цикла мероприятий по знакомству с PlayStation 5. На ней в течение часа покажут игры для консоли следующего поколения.

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Трансляцию можно будет посмотреть на Twitch или YouTube 11 июня в 23:00 по киевскому времени.

В официальном блоге PlayStation компания добавила, что стрим пройдет в качестве 1080p с частотой 30 кадров в секунду. «Это позволило нам облегчить производственный процесс в сложившейся ситуации, когда многие наши сотрудники и разработчики работают из дома. Игры, которые вы увидите в четверг, будут выглядеть еще лучше, когда вы будете играть в них на PS5 и на телевизоре 4K», – сообщили в PlayStation.

Также в компании порекомендовали смотреть трансляцию Future of Gaming в наушниках, поскольку в презентацию были добавлены специальные звуковые эффекты, которые будет сложнее оценить с телефона или через динамики ноутбука.

Напомним, изначально презентация Future of Gaming должна была пройти 4 июня, но ее было решено перенести из-за массовых протестов в США.

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