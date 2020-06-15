"От меню PS4 осталась только пара пикселей": дизайнер рассказал об интерфейсе PlayStation 5

Загрузки в операционной системе консоли сократили до миллисекунд.

Интерфейс консоли PlayStation 5 будет полностью отличаться от PS4.

Об этом на своей странице в LinkedIn рассказал вице-президент PlayStation по UX-дизайну Мэтт МакЛорин.

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По словам МакЛорина, при создании интерфейса для PlayStation 5 разработчики ориентировались на практичность и сократили время загрузки всех элементов до миллисекунд.

«От того, что использовалось на PS4, осталось буквально несколько пикселей. С нетерпением жду того момента, когда мы покажем результаты нашей работы. И хотя на первом месте при создании интерфейса была его практичность, мы полностью перестроили UI и создали для него совершенно новый визуальный язык», – отметил вице-президент PlayStation по UX-дизайну.

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О полностью новом пользовательском интерфейсе в PlayStation 5 ранее также упоминал и главный архитектор консоли Марк Церни.

Ускорение работы интерфейса консоли – это позитивное изменение, которое пользователи не оставят без внимания, поскольку интерфейс PS4 работает значительно медленнее.

На трансляции Future of Gaming был показан короткий ролик со стартовым экраном загрузки PS5.

Стартовый экран PlayStation 5

Кроме того, вице-президент PlayStation по UX-дизайну заявил, что помимо базовой версии PS5, компания планирует выпустить специальные издания, в том числе и консоль с полностью черной расцветкой.

Напомним, дизайн PlayStation 5 был официально представлен 11 июня на трансляции Future of Gaming. Консоль нового поколения от Sony поступит в продажу в конце 2020 года.

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