На PlayStation 5 будет предустановлен платформер про роботов

Astro’s Playroom познакомит пользователей с возможностями новой консоли.

На PlayStation 5 будет предустановлена игра Astro’s Playroom, которая познакомит пользователей с возможностями новой консоли и геймпада DualSense.

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Об этом компания Sony сообщила в официальном блоге PlayStation.

«Исследуйте четыре мира, каждый из которых основан на отдельных элементах консоли PS5. Каждая область демонстрирует инновационный игровой процесс, который использует новые функции беспроводного контроллера DualSense», – говорится в сообщении компании.

Трейлер Astro’s Playroom

Что такое Astro’s Playroom

Astro’s Playroom – это яркий трехмерный платформер из серии Astro Bot, который рассказывает о приключениях маленьких роботов. Игра выйдет в конце 2020 года и будет предустановлена на всех консолях PS5.

Напомним, вчера компания Sony провела презентацию, на которой продемонстрировала дизайн PlayStation 5. Консоль выполнена в двух цветах – белом и черном. Компания выпустит две версии консоли – обычную и Digital Edition, в которой будет отсутствовать Blu-ray привод.

Трейлер PlayStation 5

Кроме того, Sony показала новую беспроводную гарнитуру для консоли, станцию зарядки для геймпадов, обновленную камеру для PlayStation, а также пульт управления Media Remote. Цену консоли компания не раскрыла.

Консоль PlayStation 5 поступит в продажу в конце этого года.

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