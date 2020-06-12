На PlayStation 5 будет предустановлен платформер про роботов
На PlayStation 5 будет предустановлена игра Astro’s Playroom, которая познакомит пользователей с возможностями новой консоли и геймпада DualSense.
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Об этом компания Sony сообщила в официальном блоге PlayStation.
«Исследуйте четыре мира, каждый из которых основан на отдельных элементах консоли PS5. Каждая область демонстрирует инновационный игровой процесс, который использует новые функции беспроводного контроллера DualSense», – говорится в сообщении компании.
Трейлер Astro’s Playroom
Что такое Astro’s Playroom
Astro’s Playroom – это яркий трехмерный платформер из серии Astro Bot, который рассказывает о приключениях маленьких роботов. Игра выйдет в конце 2020 года и будет предустановлена на всех консолях PS5.
Напомним, вчера компания Sony провела презентацию, на которой продемонстрировала дизайн PlayStation 5. Консоль выполнена в двух цветах – белом и черном. Компания выпустит две версии консоли – обычную и Digital Edition, в которой будет отсутствовать Blu-ray привод.
Трейлер PlayStation 5
Кроме того, Sony показала новую беспроводную гарнитуру для консоли, станцию зарядки для геймпадов, обновленную камеру для PlayStation, а также пульт управления Media Remote. Цену консоли компания не раскрыла.
Консоль PlayStation 5 поступит в продажу в конце этого года.