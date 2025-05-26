Свежая видеокарта GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке. К такому выводу пришли специалисты Digital Trends, назвав карточку неудачным выбором из-за малого объема видеопамяти и проблемного ПО.
Вместо нее техноблогеры рекомендует обратить внимание на более выгодные решения с большим объемом видеопамяти и лучшим соотношением "цены за FPS". Авторы составили список из четырех моделей на замену RTX 5060.
- Первой упомянута GeForce RTX 4060. Это надежная карточка, которая почти не уступает RTX 5060 по чистой производительности в играх 1080p и при этом стоит существенно дешевле. Для тех, кто ограничен в бюджете, это самая очевидная альтернатива.
- Еще одной альтернативой RTX 5060 является RX 7600 XT. У нее в два раза больше видеопамяти (8 ГБ против 16 ГБ) а следовательно существенно больший запас на будущее. Хотя обозреватели все же советует дождаться выхода Radeon RX 9060 XT, чтобы сделать окончательный выбор.
- GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ замыкает тройку. Но эту карту рекомендуют только тем, кто готов выйти за рамки бюджета – самые дешевые варианты сейчас стоят около 479 долларов, что значительно выше рекомендованной розничной цены и на 180 долларов больше, чем у RTX 5060.
- Последней альтернативой RTX 5060 стала Intel Arc B580. Она медленнее и хуже справляется в играх с трассировкой лучей, зато у нее 12 ГБ памяти и существенно более низкий ценник.
GeForce RTX 5060 с объемом видеопамяти 8 ГБ поступила в продажу 19 мая по цене 299 долларов. На сегодня это самая дешевая GPU с графической архитектурой Nvidia Blackwell. Столько же стоит Radeon RX 9060 XT на 8 ГБ – более мощная альтернатива RTX 5060 от AMD.
Обычно видеокарты RTX xx60 лидировали в статистике Steam у ПК-геймеров, например, сейчас в тройке лидеров там находятся мобильная GeForce RTX 4060, RTX 3060 и дектопная RTX 4060. Судя по всему, GeForce RTX 5060 станет исключением из этой традиции.
Обозреватели называют запуск Nvidia RTX 5000-й серии худшим запуском серии видеокарт за последние 10 лет, который затмевает даже появление GeForce RTX 2000. Пользователи столкнулись со скромными поставками после запуска, фейковыми рекомендованными ценами и вводящими в заблуждение диаграммы, отражающие производительность.