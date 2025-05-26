Главная проблема новинки – это объем видеопамяти, составляющий всего 8 гигабайт.

Свежая видеокарта GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке. К такому выводу пришли специалисты Digital Trends, назвав карточку неудачным выбором из-за малого объема видеопамяти и проблемного ПО.

Вместо нее техноблогеры рекомендует обратить внимание на более выгодные решения с большим объемом видеопамяти и лучшим соотношением "цены за FPS". Авторы составили список из четырех моделей на замену RTX 5060.

Первой упомянута GeForce RTX 4060. Это надежная карточка, которая почти не уступает RTX 5060 по чистой производительности в играх 1080p и при этом стоит существенно дешевле. Для тех, кто ограничен в бюджете, это самая очевидная альтернатива.

Это надежная карточка, которая почти не уступает RTX 5060 по чистой производительности в играх 1080p и при этом стоит существенно дешевле. Для тех, кто ограничен в бюджете, это самая очевидная альтернатива. Еще одной альтернативой RTX 5060 является RX 7600 XT. У нее в два раза больше видеопамяти (8 ГБ против 16 ГБ) а следовательно существенно больший запас на будущее. Хотя обозреватели все же советует дождаться выхода Radeon RX 9060 XT, чтобы сделать окончательный выбор.

У нее в два раза больше видеопамяти (8 ГБ против 16 ГБ) а следовательно существенно больший запас на будущее. Хотя обозреватели все же советует дождаться выхода Radeon RX 9060 XT, чтобы сделать окончательный выбор. GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ замыкает тройку. Но эту карту рекомендуют только тем, кто готов выйти за рамки бюджета – самые дешевые варианты сейчас стоят около 479 долларов, что значительно выше рекомендованной розничной цены и на 180 долларов больше, чем у RTX 5060.

Но эту карту рекомендуют только тем, кто готов выйти за рамки бюджета – самые дешевые варианты сейчас стоят около 479 долларов, что значительно выше рекомендованной розничной цены и на 180 долларов больше, чем у RTX 5060. Последней альтернативой RTX 5060 стала Intel Arc B580. Она медленнее и хуже справляется в играх с трассировкой лучей, зато у нее 12 ГБ памяти и существенно более низкий ценник.

Видео дня

GeForce RTX 5060 с объемом видеопамяти 8 ГБ поступила в продажу 19 мая по цене 299 долларов. На сегодня это самая дешевая GPU с графической архитектурой Nvidia Blackwell. Столько же стоит Radeon RX 9060 XT на 8 ГБ – более мощная альтернатива RTX 5060 от AMD.

Обычно видеокарты RTX xx60 лидировали в статистике Steam у ПК-геймеров, например, сейчас в тройке лидеров там находятся мобильная GeForce RTX 4060, RTX 3060 и дектопная RTX 4060. Судя по всему, GeForce RTX 5060 станет исключением из этой традиции.

Обозреватели называют запуск Nvidia RTX 5000-й серии худшим запуском серии видеокарт за последние 10 лет, который затмевает даже появление GeForce RTX 2000. Пользователи столкнулись со скромными поставками после запуска, фейковыми рекомендованными ценами и вводящими в заблуждение диаграммы, отражающие производительность.

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