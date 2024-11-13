Оказалось, что даже Акира Ямаока вдохновился саундтреком из Piglet's Big Game для написания музыки Silent Hill 2 Remake.

Кто бы мог подумать, но одним из главных открытий в жанре хоррор в 2024 году стал не ремейк Silent Hill 2 и не сиквел Hellblade, а старая игра про Пятачка из диснеевского мультика про Винни-Пуха, разработчики которой явно хотели сделать психологический триллер, но им доверили лишь адаптацию мультфильма.

Диски с Piglet's Big Game внезапно стали самым ходовым товаром на eBay, за то, чтобы опробовать необычную адаптацию истории Пятачка люди готовы платить до 70 долларов, хотя ещё недавно игру можно было найти за 6 долларов. Даже в украинских интернет-магазинах найти Piglet's Big Game не так просто.

Piglet's Big Game была разработана французской студией Doki Denki Studio и выпущена в 2003 году. По сюжету все друзья Пятачка загадочно впали в лунатизм, Винни маниакально жаждёт мёда, а ослик Иа депрессивно хандрит в своей палатке. Свинке предстоит проникнуть в сновидения своих друзей и решить их психологические проблемы.

Пользователи отмечают заметное вдохновение разработчиков сериями Silent Hill и Resident Evil. Это отражается в фиксированной камере и саунд-дизайне, который уж очень напоминает звуковое сопровождение Сайлент Хилла. Ну и сам сюжет, где главные герои сравляются со своими внутреннеми демонами, принявшими материальную форму, тоже жирно отсылает к сюжету Тихого Холма.

Чем больше я узнаю об Piglet's Big Game, тем яснее становится, что разработчики были твердо намерены сделать атмосферный хоррор, и им было все равно, будет ли он создан во вселенной Винни-Пуха.

Один из примеров саунд-дизайна, вдохновлённый Silent Hill. Пятачок только заходит в комнату, но он уже слышит звуки врагов, хоть пока и не видит их.

Также ещё одна очень забавная история связана с бессменным композитором серии Silent Hill Акирой Ямаокой. Пользователи заметили, что в композиции Chthonic Symphony для Silent Hill 2 Remake Ямаока использовал сэмпл из OST Piglet's Big Game, а конкретно темы Foreboding 1.

Напомним, что ранее мы сообщали, что в Steam вышел пролог фанатского продолжения серии Half-Life. Project Borealis основана на сценарии отменённой Half-Life 2: Episode Three.

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