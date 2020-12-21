Пробный период продлится до 4 января.

Сегодня многопользовательский командный онлайн-шутер Overwatch стал бесплатным на консолях PS4 и PS5. Опробовать игру смогут все желающие до 4 января 2021 года.

Бесплатная версия игры появилась на отдельной странице в PlayStation Store. В ней будут доступны все режимы, карты и персонажи. А весь накопленный опыт и предметы с пробного периода будут сохранены в платной версии игры, если пользователи захотят ее приобрести.

Подробнее про Overwatch

Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах. В игре существует три класса героев – Танк, Урон и Поддержка, каждый из которых имеет уникальные способности. Всего на данный момент в Overwatch 32 персонажа.

Overwatch вышел в 2016 году на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Шутер был признан "Игрой года" по версии The Game Awards.

В 2019 году игру выпустили на Nintendo Switch.

В 2021 году с 19 по 20 февраля на фестивале BlizzConline 2021 разработчики должны показать Overwatch 2 и объявить дату релиза сиквела.

Напомним, в декабре для Overwatch началось тестирование новой карты под названием Канезака. Новая локация будет выполнена в японском стиле. Ее добавят на основные серверы игры в середине января 2021 года.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов