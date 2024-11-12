Cегодня стартует новое событие Overwatch Classic с героями и картами из оригинальной игры 2016 года.

Студия Blizzard решила надавить на ваше чувство ностальгии и анонсировала Overwatch: Classic – временный режим для Overwatch 2 с героями и картами из оригинальной игры 2016-го.

В рамках события будут доступны 21 оригинальных героя со старыми способностями, 12 карт и 6 игровых режимов, включая "Штурм", который Blizzard убрала при переходе на Overwatch 2. Матчи проходят в формате "6 на 6" – все, как на релизе Overwatch в 2016 году.

В первые дни Overwatch: Classic в матчах не будет ограничений по ролям или количеству одинаковых героев, поэтому при желании можно собрать команду из шести Торбьорнов. Позже разработчики выпустят "патч", который введет роли.

Событие стартует сегодня и продлится до 2 декабря. Многие ветераны Overwatch, вероятно, вернутся ради ностальгии. Для тех, кто играл в первые месяцы после релиза, это шанс снова испытать дух ранней игры, а для новичков это станет уникальной возможностью увидеть, с чего все началось.

В Overwatch 2 стартовало событие Overwatch Classic

Напомним, Overwatch 2 дебютировала в Steam прошлым летом, благодаря инициативе Blizzard публиковать свои игры на конкурирующей платформе Valve. Этот шаг направлен на привлечение новой аудитории.

Меж тем в последнем обновлении клиента Steam разработчики окончательно прекратили поддержку Windows 7 и 8. На этих ОС лаунчер больше не запускается.

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