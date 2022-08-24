Это будет многопользовательский симулятор выживания.

На недавней церемонии открытия Gamescom под названием Opening Night Live 2022 анонсировали новую игру по мотивам знаменитого научно-фантастического романа "Дюна". Это будет многопользовательский симулятор выживания Dune: Awakening.

В проекте пользователям предстоит создать и прокачивать персонажа. Для улучшения бойца понадобятся специи — самый ценный ресурс на Арракисе. Для их добычи нужен комбайн, которым сможет обзавестись каждый игрок. Однако технику необходимо защищать, так как она станет приоритетной целью для рейдерских набегов и вражеских фракций.

Основной геймплей в Dune: Awakening связан с выживанием. Пользователи будут строить убежища от бурь, поддерживать свой дистилляторный комбинезон, прятаться от гигантских песчаных червей и исследовать местность. Арракис в игре усыпан интересными местами — от забытых станций биологических испытаний до неизведанных секторов пустыни.

Dune: Awakening: другие подробности

В проекте реализуют боевую систему, но сведений о ней пока мало. Известно, что появится возможность драться на земле с использованием умений персонажа и в воздухе — за рулем Орнитоптера. Самые масштабные сражения будут разворачиваться за контроль над пряностями.

Dune: Awakening обзаведется механикой создания фракций. Вероятнее всего, они станут аналогами гильдий.

Как и в большинстве симуляторов выживания, в игре появится крафт с возможностью освоить ремесла.

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