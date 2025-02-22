Если у игры меньше 9 баллов из 10, то это считается плохой игрой, отметил Рафаэль Колантонио.

Основатель Arkane Studios и создатель Dishonored, Dark Messiah и Arx Fatalis Рафаэль Колантонио раскритиковал классическую 10-балльную систему оценивания игр.

У себя в социальных сетях Колантонио поделился видением, как игроки интерпретируют оценки. Ему кажется, что только игры с оценкой больше 9 считаются заслуживающими внимания. Если у игры 8 баллов, то она либо скучная, но технически хорошо работает, либо это неплохая игра, но не идеальная. Оценки 7 заслуживают либо неогранённые алмазы с плохой технической частью, либо откровенные середнячки. 6 баллов получают только плохие игры.

В комментариях многие согласились с мнением разработчика, и тоже отметили, что это совершенно необъективно и несправедливо по отношению к проектам.

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В качестве решения проблемы предлагают перейти на 5-балльную систему оценивания, но Колантонио уверен, что там будет такая же ситуация: все игры с 3 баллами будут считаться плохими, и только 5-балльные будут "шедеврами".

Ранее мы рассказывали, что Рафаэль Коллантонио считает Stalker 2 своей личной игрой года, и тоже не согласен с её оценкой от журналистов.

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