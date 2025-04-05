У Рафаэля Колантонио даже есть готовый дизайн-документ для игры, но он уже не работает в Arkane.

Один из основателей Arkane Studios Рафаэль Колантонио поделился мыслями о возможном возвращении к Dishonored. Несмотря на то что он обычно избегает работы над сиквелами, идея Dishonored 3 его заинтересовала.

Колантонио отметил, что после выхода первой части он не хотел сразу приступать ко второй, ему важна возможность создавать что-то новое. Именно поэтому разработкой Dishonored 2 занимался Харви Смит, а сам Колантонио сосредоточился на Prey. Однако теперь, спустя годы, ситуация изменилась: "После Dishonored, например, последним, чем мне хотелось бы заняться в следующие четыре года, было Dishonored 2. Хотя если это моя собственная вселенная, и прошло достаточно времени, - почему бы и нет?".

Он также упомянул, что у него, у Смита и у текущего главы Arkane - Динги Бакаба - есть собственные дизайн-документы для Dishonored 3. Однако пока ни один из них не получил зелёный свет, а Dishonored: Death of the Outsider по-прежнему остаётся последней официальной главой серии, несмотря на свой статус отдельного дополнения:

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"У меня есть документ по Dishonored 3. У Харви тоже есть. Думаю, у Динги - нынешнего главы Arkane - тоже. У нас у всех есть идеи. Какая из них когда-либо увидит свет - это уже из области научной фантастики".

Пока же Колантонио сосредоточен на новом проекте своей студии WolfEye. После релиза дебютного проекта Weird West он разрабатывает игру, которую описывает как: "Fallout встречает Dishonored".

Ранее мы рассказывали, что Рафаэль Колантонио раскритиковал привычную систему оценивания игр. Если у игры меньше 9 баллов из 10, то это считается плохой игрой, отметил разработчик.

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