Это первая версия браузера Google, требующая для установки Windows 10 или Windows 11.

Google, как и предупреждала, прекратила совместимость своего фирменного браузера с устаревшими операционными системами Windows 7 и 8.1 с релизом обновленной версии Chrome v110.

Это первая версия гугл-браузера, для запуска которой обязательно потребуется Windows 10 или более свежая версия системы, сообщает портал The Verge.

К слову, старые версии Chrome продолжат работу на 7 и 8.1, но для пользователей этих операционных систем больше не будет выпускаться обновления браузера, в том числе связанные с безопасностью, что может поставить под угрозу безопасность компьютера.

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Известно, что новая версия Chrome 110 исправляет популярные проблемы в безопасности и включает ряд новых функций, среди которых возможность использовать биометрическую аутентификацию для автозаполнения паролей.

Хотя с релиза Windows 10 прошло уже 8 лет, старые версии по-прежнему пользуются популярностью: по состоянию на начало 2023 года "семерка" установлена на почти 10% компьютерах. В то время как доля Windows 8.1 составляет 2,28%.

Десктопная версия Chrome получила редизайн – уже можно попробовать

По умолчанию новый дизайн отключен: для его активации перейдите по ссылке chrome://flags/#chrome-refresh-2023 и переведите переключатель у подсвеченного пункта в положение Enabled. Назвать масштабным редизайн не получится, однако вкладки и закладки заметно "освежили".

Так как Google только тестирует редизайн, со временем появятся и другие изменения. Среди них – динамические темы, основанные на фоне страницы "Новая вкладка", а также новый внешний вид кнопок переключения.

Напомним, что в начале 2022 года Chrome получил новую иконку спустя восемь лет и уникальную вариацию для каждой ОС.

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