Увиденные кадры игры-сервиса не вызвали у них энтузиазма, особенно после отличных игр Rocksteady про Бэтмена.

Студия Rocksteady, подарившая нам серию видеоигр Batman: Arkham, выпустила на YouTube длинное видео по своей грядущей игре Suicide Squad: Kill the Justice League. В ней игрокам предстоит взять на себя роль членов Отряда самоубийц, группы суперзлодеев на службе правительства.

В почти 20-минутном ролике разработчики делятся подробностями о сюжетной завязке и игровом процессе. У каждого из четырех персонажей – Харли Квинн, Дэдшот, Король Акула и Капитан Бумеранг – будут свои навыки, на которых и строится геймплей. В проекте реализовано мгновенное переключение между бойцами, а также кооператив.

Игроки новую презентацию невзлюбили. Расширение для YouTube позволяет увидеть, что число дизлайков на основном канале игры достигло 16 тысяч при 9400 лайках. Во многом причину тому, что игра сильно завязана на сервисных элементах, а большую часть контента придется докупать отдельно. Известно, что у игры будет боевой пропуск по аналогии с Call of Duty.

Вместе с тем в комментариях к ролику пользователи отмечают, что увиденные кадры в целом не вызывают у них энтузиазма. Часть фанатов признался, что им попросту грустно видеть подобный результат после отличных игр компании про Бэтмена. Ранее была информация, что издатель Warner "зарубил" проект Rocksteady про Супермена и по сути заставил их делать проект по мотивам "Отряда Самоубийца".

Геймплейный трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League

Подробнее о Suicide Squad: Kill the Justice League

Это экшен с видом от третьего лица, в котором рассказывается о четырех антигероях. В список вошли Харли Квинн, Дэдшот, Король Акула и Капитан Бумеранг.

Сюжет посвящен борьбе протагонистов с супергероями из "Лиги Справедливости", например, Бэтменом и Суперменом. Все они оказались под контролем Брейниака.

Релиз игры про Отряд самоубийц запланирован на 2 февраля 2024 года для PS5, Xbox Series и ПК.

Вас также могут заинтересовать новости: