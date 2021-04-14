Страница Gord уже появилась в Steam / скриншот
Стэн Джаст, бывший продюсер ролевого экшена "Ведьмак 3: Дикая Охота", представил свой новый проект – мрачную стратегию Gord.
Анонсирующий трейлер Gord
- Действия Gord разворачиваются в мрачном фэнтезийном мире, вдохновленном славянским фольклором.
- Игроку нужно управлять собственным поселением, защищать его от других племен, чудовищ и прочих опасностей, которые скрываются в лесу. Кроме того, нужно будет следить за состоянием жителей своей деревни. Показатели здравомыслия и бремени у юнитов будут влиять на разнообразные события. А если они достигнут критической отметки, то персонаж перестанет подчиняться игроку.
Поселение в Gord / скриншот
- В Gord будет сюжетная кампания, побочные задания, а также процедурно сгенерированные испытания.
Gord выйдет в 2022 году на ПК и консолях нового поколения. На данный момент у игры появилась страница в Steam.