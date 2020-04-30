Oddworld: Munch’s Oddysee выйдет на Nintendo Switch 14 мая

Физические копии игры появятся только в конце года.

Платформер Oddworld: Munch’s Oddysee выйдет на гибридную консоль Nintendo Switch 14 мая. Копии игры на физических носителях появятся только в конце года.

Об этом на своем официальном сайте сообщил издатель игры – компания Microids.

Трейлер Oddworld: Munch’s Oddysee

Что такое Oddworld: Munch’s Oddysee

Oddworld: Munch’s Oddysee – это продолжение серии платформеров Oddworld. Действия игры происходят на отдаленной планете, которую населяют несколько видов разумных существ. Играть предстоит за двух персонажей – габбита по имени Манч, который хочет предотвратить вымирание своего вида, а также Эйба – мудокона, мечтающего спасти свой народ. У каждого героя свои способности, которые помогут преодолевать препятствия и выполнять задания. Оригинальная игра вышла в 2001 году на Xbox. Ее тепло приняли фанаты и пресса. Ругали только за малое количество разнообразных головоломок. Позже Munch’s Oddysee портировали на PS3, PS Vita, Android, iOS и на ПК.