Blizzard Entertainment теперь может выдохнуть.

В начале прошлого года Blizzard Entertainment выпустила провальную Warcraft III: Reforged, которую пользователи забросали нулями и единицами на Metacritic. Благодаря этому стратегия стала худшей игрой в мире по версии пользователей агрегатора. Однако теперь этот "почетный" титул переходит к сборнику ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. В него вошли улучшенные версии GTA III, Vice City, San Andreas, которые подверглись массовой критике за свое ужасное качество.

На Metacritic версии Grand Theft Auto: The Trilogy для ПК, Xbox Series X и Nintendo Switch получили от пользователей оценки 0,5 балла из 10. В случае с персональными компьютерами мнением поделилось более 3,5 тысяч человек. Warcraft III: Reforged получила от игроков 0,6 балла, хотя количество голосов у нее больше.

На страницах для PlayStation 4 и 5 у Grand Theft Auto: The Trilogy присутствуют немного более высокие оценки — 0,7 и 0,9 балла соответственно. Однако это явно не тот результат, которым стоит хвалиться.

За что критикуют Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

Одной из причин стала плохая графика. В ремастерах некорректно настроено освещение и тени, встречаются ужасные модели, а часть анимаций будто бы перенесена из оригинальных игр без каких-либо изменений.

GTA: The Trilogy также изобилует багами разных мастей. Бывает даже такое, что текстуры превращаются в сплошное черное пятно. На форуме серии пользователи собрали десятки страниц текста с описанием всяких ошибок.

При всем этом ремастеры страдают от плохой оптимизации. Они демонстрируют ужасную производительность даже на мощных ПК и новых консолях.

Автор: Назар Степорук