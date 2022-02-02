Игроки определят, в каком направлении будет двигаться история.

На этой неделе состоится выход зомби-экшена Dying Light 2 Stay Human, поэтому Techland всеми силами подогревает интерес к новинке. Она выпустила очередной трейлер игры, который посвятили сюжетной вариативности. Разработчики показали, что в истории реализовано много развилок, и каждая из них приводит к разным последствиям.

Читайте такжеСовместный режим и версии для разных консолей: вышла новая демонстрация Dying Light 2В ролике присутствует древо с эпизодами повествования. Сначала пользователям показывается один из первых важных выборов. Главный герой стоит перед дверью и может либо войти в здание, либо развернуться и отправиться к другой фракции. Затем показывается, как моральные решения вызывают цепочку последствий и двигают историю в определенном направлении.

Любопытно, что в ролике демонстрируется возможность отдать водонапорную башню в руки одной из фракций. И это тоже влияет на ход сюжета. Ранее разработчики рассказывали об изменениях города через передачу важных сооружений определенной группировке. По словам Techland, упомянутая механика влияет на квесты, которые открываются в безопасных зонах, и полезные приспособления на территории мира.

Подробнее о Dying Light 2 Stay Human

Главным героем Dying Light 2 станет выживший по имени Эйден Колдуэлл. Действия развернутся спустя 15 лет после эпидемии, показанной в первой части игры.

В сиквеле будет нелинейное повествование, новые виды зомби и карта в четыре раза больше, чем в оригинале.

Особое внимание во второй части уделено паркуру. У игроков появится больше акробатических трюков и возможностей взаимодействовать с окружением. Это сделает перемещение по миру более простым и плавным.

Dying Light 2 Stay Human выйдет 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Ранее игру хотели выпустить 7 декабря прошлого года, но разработчикам понадобилось дополнительное время на полировку.

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