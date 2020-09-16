Ключевой техникой, на которой можно будет заработать больше всего очков станут два тяжелых танка.

Завтра, 17 сентября, в командной онлайн-игре World of Tanks стартует третий сезон "Боевого пропуска". Проходя специальные этапы и играя в случайных сражениях, пользователи могут получить множество ценных наград.

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Как сообщили в студии Wargaming, в третьем сезоне будет своя ключевая техника, на которой можно будет заработать больше очков опыта – 1000, а не 700.

Ключевая техника в третьем сезоне WoT:

Мобильный и хорошо защищенный тяжелый танк ИС-4;

Американский тяжелый танк T110E5;

Главные награды сезона достанутся тем, кто пройдет все 45 основных этапов. Среди наград:

Один из двух уникальных членов экипажа, чья история подвигов будет раскрыта в ходе сезона;

Особый 3D-стиль на танк;

Обладатели улучшенного "Боевого пропуска" получат два 3D-стиля на танки ИС-4 и T110E5.

Трейлер третьего сезона World of Tanks

Как отметили разработчики, после каждого этапа нового сезона игроки будут получать дополнительные награды. Среди них новые 2D-стили, дни танкового премиум-аккаунта, кредиты, штатное и трофейное оборудование на выбор и многое другое.

Третий сезон "Боевого пропуска" в World of Tanks продлится до 7 декабря.

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Автор: Сергей Коршунов