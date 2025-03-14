Konami показала Silent Hill f – первую за много лет новую часть культовой серии

Разработчики показали трейлер и поделились подробностями об игре. Дата релиза остается неизвестной.

Konami провела презентацию Silent Hill f – первой за много лет действительно новой части культовой серии хорроров. Игру делают на Unreal Engine 5, музыку снова пишет композитор Акира Ямаока.

Сюжет основан на рассказе популярного японского автора Рюкиси07 ("Когда поют цикады") и повествует о городе Эбисугаока в Японии 1960-х годов, который "внезапно оказался окутан туманом и превратился в вязкий кошмар".

Главная героиня – Хинако Симидзу, подросток, жизнь которой изменилась после наступления тумана. Симидзу, должна прокладывать себе путь по городу, решать сложные головоломки и сражаться с чудовищами, чтобы выжить.

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Как говорится в описании игры в Steam, это "захватывающая история о сомнениях, сожалении и неизбежности выбора. Как поступит Хинако – примет в себя красоту, сокрытую в ужасе, или же поддастся безумию, что ждет её впереди"?

Silent Hill f выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, но когда – неизвестно. В Steam уже появилась страница хоррора с системными требования; видимо, до релиза осталось не так уж много времени.

Ключевой арт Silent Hill f

Последним крупным релизом франшизы Silent Hill стал ремейк Silent Hill 2, над которым трудились поляки из Bloober Team. Silent Hill Downpour, последняя на данный момент оригинальная игра в серии, вышла еще в 2012 году.

По слухам, Bloober уже работает над ремейками первой и третьей части Silent Hill. Однако сейчас они на очень ранней стадии разработки.

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