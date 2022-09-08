Шутер выйдет в 2024 году.

Появилась порция неподтвержденных данных о новой части Call of Duty, которая выйдет в 2024 году. Сообщается, что игра будет охватывать два периода в 1990-х и 2000-х годах. Пользователи поучаствуют в Войне в Персидском заливе и операции "Несокрушимая свобода".

Сведениями поделился инсайдер TheGhostOfHope. Ему можно доверять, так как в прошлом информатор неоднократно сливал правдивые данные о Call of Duty.

Согласно свежей утечке, события шутера будут разворачиваться в двух временных периодах: на протяжении Войны в Персидском заливе и при выполнении операции "Несокрушимая свобода". То есть пользователям покажут 1990-е и 2000-е годы, а сюжет свяжут с реальными событиями. Игроки посетят Ирак, Афганистан, Филиппины и, возможно, Панаму. Насчет последней страны TheGhostOfHope не получил точных сведений.

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Историческая справка: операция "Несокрушимая свобода" — это общее название всех американских операций мероприятий в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 года. Она проводилась в Восточной Азии, Африке и на Филиппинах.

Напомним, за создание следующей Call of Duty после Modern Warfare 2 отвечает студия Treyarch. Она выйдет в 2024 году, а в 2023-м появится дополнительный контент для MW2. Официальная информация о новой CoD пока не поступала, а свежую утечку Activision Blizzard никак не прокомментировала.

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