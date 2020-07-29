Nintendo впервые вошла в сотню самых дорогих брендов мира

Компания с капитализацией $8,8 миллиарда заняла 87 строчку рейтинга.

Компания Nintendo впервые в истории вошла в сотню самых дорогих брендов мира. Она заняла 87 строчку рейтинга.

Как сообщает Forbes, капитализацию компании оценили в $8,8 миллиарда.

Nintendo не единственная компания, занимающаяся видеоиграми, которая попала в рейтинг. На втором месте в топ-100 с капитализацией в $162,9 миллиарда оказалась компания Microsoft, которая занимается выпуском консолей Xbox. А вот ее конкурент на игровом рынке – компания Sony оказалась на 47 месте. Ее стоимость оценили в $13,3 миллиарда. По оценке Forbes, за год капитализация компании выросла на 18%.

А вот первую строчку рейтинга самых дорогих брендов заняла Apple. Капитализация компании составила $241,2 миллиарда.

Напомним, Nintendo специализируется на создании видеоигр и игровых консолей. Последнее устройство компании – консоль Switch. За три года с момента выпуска было продано более 55 миллионов Nintendo Switch, что является хорошим показателем на рынке игровых консолей.

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