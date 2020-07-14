Nintendo анонсировала конструктор, в котором можно собрать консоль и телевизор

Сыграть на такой приставке можно будет в Super Mario.

Компания Nintendo совместно с LEGO анонсировала конструктор, в котором из кубиков можно собрать классическую игровую консоль NES и телевизор.

В комплекте с конструктором идет геймпад и картридж. А главной особенностью набора станет возможность сыграть в Super Mario Bros. Для этого внутри телевизора встроили ленту, которую можно привести в движение с помощью специального рычага.

Трейлер LEGO Nintendo Entertainment System

Набор состоит из 2646 деталей и рассчитан в первую очередь на взрослую аудиторию.

«Супер Марио уже больше 30 лет является знаковым персонажем в мире гейминга. Многие взрослые до сих пор хорошо помнят момент, когда они впервые увидели фигурку Марио, бегущую на маленьком экране, графика которого была гораздо проще чем та, к которой мы привыкли сегодня. Набор с игровой приставкой LEGO Nintendo Entertainment System даст возможность поностальгировать, а также вспомнить атмосферу игры на приставке из 80-х годов и рассказать о ней своим детям», – говорит Маартен Симонс, глава креативной команды, работавшей над набором LEGO Nintendo Entertainment System.

Набор поступит в продажу 1 августа 2021 года. В США за него просят $229. Для сравнения, настоящая современная консоль Nintendo Switch стоит $299.

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