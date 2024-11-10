Nintendo запрашивает 150 тысяч долларов за каждое нарушение, всего их было не менее 50.

Nintendo подала иск против стримера EveryGameGuru (настоящее имя Джесси Кейгин), требуя компенсацию за нарушение авторских прав. Кейгин транслировал пиратские и ещё не выпущенные игры Nintendo.

В исковом заявлении Nintendo утверждает, что несмотря на уведомления и требования прекратить незаконную деятельность, Кейгин продолжал стримить игры Nintendo и даже предоставлял зрителям инструкции по запуску проектов компании на неофициальном оборудовании.

В одном из своих постов, где EveryGameGuru дал ссылку на скачивание эмуляторов устройств корпорации, стример написал: "Капитализм - это рак". Впрочем политические убеждения не помешали ему собирать донаты со зрителей, после того как YouTube, по просьбе Nintendo, отключил монетизацию каналам Джесси.

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Особенно примечательно, что после блокировки его каналов на одной платформе, Кейгин создавал новые на других, продолжая свою деятельность. В судебных документах указано, что он открыто бросал вызов Nintendo, заявляя: "Вы можете пытаться меня остановить, но я буду продолжать". Более того, он отправил письмо компании, где хвастался наличием "тысячи запасных каналов".

Nintendo оценила ущерб в размере 150 тысяч долларов за каждое нарушение, которых, по их словам, было не менее 50 за последние два года. В общей сложности сумма, которую должен выплатить Кейгин составляет 7 миллионов долларов. В качестве ключевого примера приводится его трансляция игры Mario and Luigi: Brothership за две недели до официального релиза.

Ранее мы рассказывали об ещё одном энтузиасте продукции Nintendo, однако его судить не собираются. Программист смог запустить Doom на новом будильнике Nintendo, который должен проигрывать музыку из игр компании.

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