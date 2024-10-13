В ролике можно оценить боевую систему игры и исследование локаций.

Nintendo готовит к выпуску новый эксклюзив для Switch: Mario & Luigi: Brothership. В сети появились свежие кадры геймплея, раскрывающие детали боевой системы и исследовательских элементов игры.

В 15-минутном ролике, опубликованном компанией, Марио и Луиджи исследуют локацию Merrygo Island, где им на пути встречаются разнообразные противники. Вся игра выполнена в стиле классических JRPG, это видно и по тому, как персонажи бродят по острову, и по боевой системе.

Кстати о боевой системе: боёвка происходит в пошаговом режиме. При выполнении приёма, игроку нужно пройти простенький Quick Time Event, после чего запустится достаточно долгая, но красивая и эффектная анимация способности.

Также ролике было показано и задание, которое не опирается на бои. Продираясь сквозь глушь загадочного леса, братья находят Спиралию, пропавшую торговку гелями для роста волос. Девушка просит вывести её обратно в родной город, но с одним условием: её не должны касаться жуки, которых в лесу полным полно. Марио соглашается и усаживает Спиралию себе на голову, теперь игроку нужно провести персонажей через лесной коридор так, чтобы не встречаться с насекомыми, которые ползают по земле. Если Марио всё же вступит в контакт с жуками, то придётся начинать задание заново.

Релиз Mario & Luigi: Brothership назначен на 7 ноября. Игра станет эксклюзивом для Nintendo Switch.

Напомним, что недавно Nintendo анонсировала интерактивный будильник с самыми известными персонажами своих игр. Теперь фанаты компании могут просыпаться вместе с Марио и Луиджи всего за 99.99$.

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