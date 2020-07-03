Инди-платформер Neversong выйдет на консолях 16 июля

Релиз игры состоится на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Скоро, 16 июля, на PS4, Xbox One и Nintendo Switch выйдет инди-платформер Neversong.

Об этом автор игры, Томас Браш, сообщил в официальном блоге PlayStation.

Neversong – это платформер, который создавался 10 лет силами одного разработчика. В 2010 году 18-летний Томас Браш создал свою первую игру под названием Coma. В нее сыграли более 8 миллионов раз. По словам автора, он был приятно удивлен такому успеху.

После этого он основал студию Atmos Games и собрал на краудфандинговой платформе Kickstarter $80 тысяч, чтобы улучшить игру и выпустить ее на всех платформах.

Игра получила новое название – Neversong. В мае 2020 года она вышла на Apple Arcade и в Steam. А в этом месяце релиз платформера состоится сразу на всех консолях.

Трейлер Neversong

О чем Neversong

Neversong – это приключенческая игра, которая рассказывает о парне по имени Пит. Он вышел из комы и обнаружил, что его девушка пропала. Из леса доносятся странный крики и Пит решает отправиться туда. Игрока ждут шесть атмосферных уровней, в которых придется сражаться с врагами и решать головоломки. В процессе прохождения игрок откроет много неожиданных секретов о прошлом главного героя.

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