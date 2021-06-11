Мероприятие, посвященное франшизе "Ведьмак" начнется 9 июля в 20:00 по киевскому времени.

Сегодня во время фестиваля Netflix Geeked Week был показан короткий тизер второго сезона фэнтезийного сериала "Ведьмак", а также анонсировал совместную презентацию со студией CD Projekt RED. Она получила название WitcherCon и пройдет 9 июля.

Тизер второго сезона сериала "Ведьмак"

На онлайн-фестивале WitcherCon зрителей ждет интервью с разработчиками игры "Ведьмак 3", с создателями сериала, а также анимационного фильма.

На шоу покажут новые кадры со съемок второго сезона сериала "Ведьмак" от Netflix.

Также ожидается много информации о мифологии "Ведьмака" и другие интересные факты.

Первая трансляция с WitcherCon начнется 9 июля в 20:00 по киевскому времени. А вторая - 10 июля в 04:00 по Киеву.

О сериале "Ведьмак"

Первый сезон сериала "Ведьмак" вышел в декабре 2019 года. Шоу о профессиональном убийце чудовищ по имени Геральт из Ривии было основано на первых двух книгах одноименной саги польского писателя Анджея Сапковского. Дополнительную популярность экранизация получила благодаря успеху игры The Witcher 3: Wild Hunt от студии CD Projek RED.

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Автор: Сергей Коршунов