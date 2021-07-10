Сервис Netflix опубликовал первый полноценный трейлер второго сезона сериала "Ведьмак".
Его на ивенте WitcherCon представил сам Генри Кавилл - исполнитель роли Геральта из Ривии.
В новом сезоне экранизации серии романов Анджея Сапковского Геральт тренирует Цири, которая хочет быть полноправной ведьмачкой. В ролике показали отрывки из диалогов Геральта и Цири, их прибытие в крепость Каэр Морхен, а также несколько чародеек, знакомых по первой части сериала.
К своим ролям вернутся Генри Кавилл (Геральт), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр), Джои Бэти (Лютик), а впервые в сериале появятся Ким Бодния (Весемир), Кристофер Хивью (Нивеллен) и другие.
Продолжение экранизации романов Анджея Сапковского станет доступно на платформе 17 декабря. Новые эпизоды расскажут о взаимоотношениях Геральта и Цири, а также об обучении юной ведьмачки.
Сериал "Ведьмак" от Netflix по романам польского писателя Анджея Сапковского начал выходить в 2019 году.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Вышел новый тизер финального сезона сериала "Ходячие мертвецы"
- Вышел первый трейлер мультсериала What If...? об альтернативной вселенной Marvel
- "Американская история ужасов": Райан Мерфи показал первый трейлер спин-оффа сериала
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram