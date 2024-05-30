Все они способны обеспечить отличную производительность в разрешении 1080p (иногда в 1440p) при цене дешевле $400.

Известный ресурс XDA Developers опубликовал свежий материал, посвященный видеокартам. В этот раз внимание уделили бюджетным моделям, которые стоит рассмотреть к покупке в мае 2024 года.

Несмотря на относительно невысокий ценник (до 400 долларов), каждая из представленных в списке видеокарт дает возможность комфортно играть в разрешении 1080p, а некоторые из них обеспечивают приличную частоту кадров даже при разрешении 1440p.

ASUS GeForce RTX 4060 Dual OC – лучшая бюджетная видеокарта в целом. Речь не конкретно про модель от ASUS, хоть она считается самым оптимальным выбором благодаря экономичной конструкции с двумя вентиляторами.

– лучшая бюджетная видеокарта в целом. Речь не конкретно про модель от ASUS, хоть она считается самым оптимальным выбором благодаря экономичной конструкции с двумя вентиляторами. Sapphire Radeon RX 7600 Pulse OC – лучшее соотношение цены и качества. Возможно, с трассировкой лучей она справляется не так хорошо, однако все современные игры, такие как Cyberpunk 2077, с легкостью пойдут на высоких настройках в 1080p. Видео дня

MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus – более интересная карточка с точки зрения производительности, если сравнивать ее с двумя предыдущими моделями, но придется немного расширить свой бюджет.

– более интересная карточка с точки зрения производительности, если сравнивать ее с двумя предыдущими моделями, но придется немного расширить свой бюджет. Gigabyte Radeon RX 7600 XT – лучший вариант от AMD. По цене дешевле 350 долларов эта карточка представляет собой доступное игровое решение, которое составляет сильную конкуренцию RTX 4060 Ti.

– лучший вариант от AMD. По цене дешевле 350 долларов эта карточка представляет собой доступное игровое решение, которое составляет сильную конкуренцию RTX 4060 Ti. Arc A750 – лучший вариант от Intel. Карта для пользователей, которые не против попробовать нечто новое и при этом хотят сэкономит. При меньшей цене она конкурирует с более дорогими RX 6600 XT и RTX 3060.

– лучший вариант от Intel. Карта для пользователей, которые не против попробовать нечто новое и при этом хотят сэкономит. При меньшей цене она конкурирует с более дорогими RX 6600 XT и RTX 3060. AMD Radeon RX 6700 – лучшая карта последнего поколения. Подходит для гейминга в 1080/1440p и стоит недорого, но найти ее в магазинах сегодня не так уж и просто. Это один из главных минусов.

– лучшая карта последнего поколения. Подходит для гейминга в 1080/1440p и стоит недорого, но найти ее в магазинах сегодня не так уж и просто. Это один из главных минусов. Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle – лучшая видеокарта до $200. Еще один старый графически процессор, который все еще интересен своей ценой и подойдет для нетребовательного гейминга в 1080р. На что-то большее рассчитывать не стоит.

– лучшая видеокарта до $200. Еще один старый графически процессор, который все еще интересен своей ценой и подойдет для нетребовательного гейминга в 1080р. На что-то большее рассчитывать не стоит. AMD RX 580 – лучшая видеокарта до $100. Самый дешевый графический процессор для игр в 1080p, который вы можете найти. С 8 ГБ видеопамяти она по-прежнему неплохо справляется с современными играми.

Свежий опрос Steam показал, несмотря на то, что комплектующие продолжают дешеветь, пользователи не спешат делать апгрейд. GeForce GTX 3060 остается самой популярной видеокартой среди геймеров, за ней расположились GTX 1650 и RTX 3060 Ti.

А меж тем премьера первых моделей из серии GeForce RTX 5000 состоится в четвертом квартале 2024, то есть в период с октября по декабрь. И если верить инсайдам, RTX 5080 выйдет раньше, чем RTX 5090.

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