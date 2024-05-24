В отличие от рынка видеокарт, Intel лидирует в области бюджетного гейминга, тогда как нишу для игровых энтузиастов оккупировала AMD.

Редакция авторитетного ресурса PC Gamer псоставила топ лучших процессоров для игр в 2024 году. Всего в рейтинг попало семь моделей: от самых дешевых и до самых дорогих.

Вы, возможно, удивитесь, но бюджетными CPU здесь окажется продукция Intel, а нишу для игровых энтузиастов прочно оккупировала продукция AMD. На рынке видеокарт ситуация противоположная.

Лучший игровой процессор – AMD Ryzen 7 7800X3D. Это, безусловно, лучший игровой процессор, который когда-либо производила компания, но он также заметно превосходит лучшие процессоры Intel, когда дело касается частоты кадров в играх, а делает это он за гораздо меньшие деньги. Кроме того, он гораздо менее энергоемок. Видео дня

Лучший бюджетный процессор – Intel Core i5 13400F. Для игрового ПК нет лучшего процессора, чем Core i5, говорят эксперты. Он обходит конкурентов как по игровой производительности, так и по так называемому многопотоку.

– Intel Core i5 13400F. Для игрового ПК нет лучшего процессора, чем Core i5, говорят эксперты. Он обходит конкурентов как по игровой производительности, так и по так называемому многопотоку. Лучший универсальный процессор – Intel Core i5 13600К. Он дешевле, чем новый Core i5 14600K, но имеет ту же основную структуру ядра и фактически работает идентично.

– Intel Core i5 13600К. Он дешевле, чем новый Core i5 14600K, но имеет ту же основную структуру ядра и фактически работает идентично. Intel Core i9-13900K попал в топ как разумный выбор для тех, кто хочет приобрести процессор премиального сегмента за вменяемые деньги. Альтернативой от AMD является Ryzen 9 7950X.

попал в топ как разумный выбор для тех, кто хочет приобрести процессор премиального сегмента за вменяемые деньги. Альтернативой от AMD является Лучший процессор на AM4 – AMD Ryzen 7 5800X3D. Этот чипсет подарит вторую жизнь множеству ПК, построенных на базе популярной платформы AM4, которая больше не обновляется.

– AMD Ryzen 7 5800X3D. Этот чипсет подарит вторую жизнь множеству ПК, построенных на базе популярной платформы AM4, которая больше не обновляется. Процессор с лучшей встроенной графикой – AMD Ryzen 7 8700G. Он способен бросить вызов видеокартам начального уровня, а это означает, что сегодня вам может даже не понадобиться видеокарта для игр в 1080p.

Ранее специалисты составили топ видеокарт с лучшим соотношением цены и качества в 2024 году. Следующее поколение видеокарт AMD и Nvidia выйдет в ближайшие пол года, поэтому обе компании стремятся максимально сократить остатки старых моделей.

Свежий опрос Steam показал, несмотря на то, что комплектующие продолжают дешеветь, пользователи не спешат делать апгрейд. GeForce GTX 3060 остается самой популярной видеокартой среди геймеров, за ней расположились GTX 1650 и RTX 3060 Ti.

Вас также могут заинтересовать новости: