Лучшим игроком чемпионата был признан украинец Александр s1mple Костылев.

Украинская команда Natus Vincere одержала победу в ESL Pro League Season 14, обыграв в гранд финале французский коллектив Team Vitality со счетом 3:2. NAVI за победу в онлайн-турнире по CS:GO получили $195 тысяч.

Благодаря этой победе Natus Vincere стали также чемпионами третьего сезона Intel Grand Slam, и заработали дополнительно $1 миллион.

Разработчики CS:GO на своей странице в Твиттере поздравили NAVI с победой.

"Natus Vincere заслужили это. Поздравляем с победой на Intel Grand Slam!", – написали разработчики CS:GO.

Чтобы стать победителем Intel Grand Slam, нужно выиграть четыре турнира от ESL или DreamHack. В первом сезоне приз достался команде Astralis, во втором сезоне победителем стал коллектив Team Liquid. Из-за пандемии коронавируса третий сезон был поставлен на паузу. За 2020 год в зачет пошли только два турнира: IEM Katowice 2020, где NAVI стали победителями, а также IEM Global Challenge, сообщили на сайте украинской киберспортивной организации.

По итогам ESL Pro League Season 14, украинский киберспортсмен Александр s1mple Костылев получил звание лучшего игрока турнира.

Напомним, на днях Natus Vincere выпустила документальный фильм "Формула s1mple", который рассказывает пятилетнюю историю Александра s1mple Костылева в Natus Vinsere – от становления до звания лучшего игрока в мире.

Автор: Сергей Коршунов