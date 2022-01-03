Причиной стал новый законопроект.

В июне 2021 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №4184. Его цель — обязать международные интернет-компании, которые работают на территории нашей страны, платить налоги в казну. Новые правила потенциально повлияют на стоимость многих услуг и товаров в Сети. Игры тоже входят в этот список, и они могут заметно подорожать.

Согласно законопроекту №4184, незарегистрированные в Украине интернет-компании должны уплачивать 20% налога на добавленную стоимость (НДС) с доходов от продаж электронных услуг. Сюда входит реализация товаров, например, фильмов, игр и книг, реклама, сервисы подписки и прочее. В народе новую систему уже окрестили "налогом на Google". Он распространяется на компании с годовым объемом сделок более 1 миллиона гривен. По прогнозам властей, принятый законопроект добавит в госбюджет до 3 миллиардов гривен.

Так как международные компании не захотят терять доходы на украинском рынке, они повысят цены на свои услуги. Предположительно, стоимость вырастет на те же 20 %. Как уже говорилось выше, игр это тоже касается. В Украине официально представлены сервисы Epic Games Store и Steam на ПК, а также PlayStation со своим магазином PS Store. На персональных компьютерах действуют региональные цены, однако их устанавливают сами издатели, согласно рекомендациям площадок. Вероятнее всего, теперь Steam и EGS будут советовать своим партнерам стоимость на 20 % выше для украинского сегмента. На PlayStation тоже есть региональные цены, хоть они и гораздо выше, чем на ПК. Так что потенциальный рост может произойти и на платформах Sony. Розничные продажи дисковых версий игр законопроект не затронет.

Прогнозы касательно подорожания

Стоимость инди-проектов на ПК вырастет на 50-90 гривен. На PlayStation цены на игры от независимых разработчиков сильно варьируются, так что здесь сложно строить предположения.

Релизы категории "В" станут дороже на 100-140 гривен на ПК и на 150-230 гривен на PlayStation.

ААА-проекты на ПК вырастут в цене на 160-200 гривен на ПК. А на PlayStation новые крупные релизы теперь могут продаваться за 2500 или даже 2700 гривен. Получится дороже, чем в Европе.

Стоимость микротранзакций в условно-бесплатных проектах тоже может вырасти, но пока непонятно, регулируется ли этот сегмент законопроектом.

Мы запросили комментарии у Sony, Valve и Epic Games по поводу потенциального подорожания. Если компании пришлют ответы, то нам удастся шире осветить ситуацию.

Вас також можуть зацікавити новини: