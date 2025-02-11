Игра получила высокие оценки от критиков, а вот обычные геймеры были более строги.

11 февраля состоялся релиз Sid Meier's Civilization VII – 4X-стратегия вышла на ПК, Steam Deck, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Это первый релиз по известной франшизе с 2016 года и одновременно самый масштабный, говорят разработчики.

Civilization 7 получила высокие оценки от критиков (81 баллов), хотя они ниже, чем у предыдущий частей серии. Несмотря на богатый потенциал, релиз "Цивы 7" вызвал неоднозначную реакцию у игроков – 51% положительных отзывов в Steam. Главные претензии фанатов касаются устаревшей графики, неудобного интерфейса и технических проблем. Один из комментариев в сети резюмировал мнение аудитории: "Ощущение, будто это альфа-версия".

Разработчики уже отреагировали на критику со стороны игроков и пообещали исправить игру. Команда разработчиков из Firaxis Games заверила, что будет поддерживать седьмую "Цивилизацию" годами.

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Особенно острой критике подвергся ценник на игру в 70 долларов. Стоимость стандартного издания Civilization 7 в украинском Steam составляет 2999 грн. Согласно SteamDB, в Украине цена на игру одна из самых высоких в мире и установила новый рекорд для ААА-релизов. Фактически издатель игры 2K Games решил полностью игнорировать региональные цены.

Для сравнения, свежие релизы в лице Kingdom Come: Deliverance II и Final Fantasy VII Rebirth в украинском Steam стоят 1300-1600 грн. За выходящую на днях Avowed от Obsidian украинским игрокам придется отдать 2000 грн.

По числу игр наступивший февраль напоминает самые насыщенные осенние месяцы. Помимо Kingdom Come: Deliverance II и Civilization VII в ближайшие недели выйдут Monster Hunter Wilds, Avowed и очередная Like a Dragon.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в начале 2025 года. RTX 3060 остается самой популярной видеокартой, а процессоры AMD стали чуть популярнее.

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