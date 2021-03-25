Кадры из сериала Netflix по мотивам игры Dota / фото blog.dota2.com
Сегодня, 25 марта, на стриминговой платформе Netflix вышел анимационный сериал по мотивам популярной игры Dota. Все восемь эпизодов Dota: Dragon's Blood уже доступны подписчикам онлайн-кинотеатра.
Трейлер Dota: Dragon's Blood
Подробней о Dota: Dragon's Blood
- Сериал от Netflix основан на вселенной игры Dota. Сюжет рассказывает о рыцаре по имени Дэвион, который должен использовать силу живущего в нем дракона, чтобы остановить смертоносного демона.
- Созданием анимационной адаптации Dota занималась Studio MIR, работавшая ранее над сериалом "Легенда о Корре". А продюсером и шоураннером проекта выступил Эшли Миллер, написавший сценарии к фильмам "Тор" и "Люди икс: первый класс".
- Главного героя в экранизации озвучил Юрий Ловенталь, который ранее подарил свой голос Питеру Паркеру в игре Marvel's Spider-Man, Алукарду в Castlevania и протагонисту Persona 3.
На данный момент критики невысоко оценили сериал / фото rottentomatoes.com
Средний рейтинг сериала на Rotten Tomatoes составил 60%.
Напомним, что в планах у Netflix выпустить мультфильм по мотивам платформера Sonic the Hedgehog, аниме-сериалы по играм Tomb Raider и Assassin's Creed, а также полнометражный анимационный фильм по Resident Evil.