Экранизация под названием Dota: Dragon's Blood состоит из 8 эпизодов.

Сегодня, 25 марта, на стриминговой платформе Netflix вышел анимационный сериал по мотивам популярной игры Dota. Все восемь эпизодов Dota: Dragon's Blood уже доступны подписчикам онлайн-кинотеатра.

Трейлер Dota: Dragon's Blood

Подробней о Dota: Dragon's Blood

Сериал от Netflix основан на вселенной игры Dota. Сюжет рассказывает о рыцаре по имени Дэвион, который должен использовать силу живущего в нем дракона, чтобы остановить смертоносного демона.

Созданием анимационной адаптации Dota занималась Studio MIR, работавшая ранее над сериалом "Легенда о Корре". А продюсером и шоураннером проекта выступил Эшли Миллер, написавший сценарии к фильмам "Тор" и "Люди икс: первый класс".

Главного героя в экранизации озвучил Юрий Ловенталь, который ранее подарил свой голос Питеру Паркеру в игре Marvel's Spider-Man, Алукарду в Castlevania и протагонисту Persona 3.

Средний рейтинг сериала на Rotten Tomatoes составил 60%.

Напомним, что в планах у Netflix выпустить мультфильм по мотивам платформера Sonic the Hedgehog, аниме-сериалы по играм Tomb Raider и Assassin's Creed, а также полнометражный анимационный фильм по Resident Evil.

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Автор: Сергей Коршунов