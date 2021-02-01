Премьера новой экранизации состоится в 2022 году.

Стриминговый сервис Netflix анонсировал мультсериал по мотивам легендарной видеоигры Sonic the Hedgehog про синего сверхзвукового ежа. Шоу получило название Sonic Prime. А его премьера состоится в 2022 году.

Об этом Netflix сообщил в Твиттере.

Созданием сериала займется творческая группа Man of Action (мультфильм "Бен-10"), студия WildBrain и компания SEGA, которой принадлежат права на "Соника". В первом сезоне будет 24 серии.

Напомним:

В прошлом году по мотивам игры Sonic the Hedgehog выходил одноименный фильм. Главные роли в нем исполнили Бен Шварц, Джеймс Марсден и Джим Керри. В первый уикенд лента показала хороший старт и заработала в Соединенных Штатах $57 миллионов, побив таким образом рекорд картины "Детектив Пикачу", которая за этот же период заработала $54 миллиона.

Всего же фильм "Соник" собрал в прокате $265 миллионов.

На агрегаторе Rotten Tomatoes картина получила 63% свежести от критиков и 93% от зрителей.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов