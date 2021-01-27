Лара Крофт в игре Tomb Raider / фото Crystal Dynamics

Стриминговый сервис Netflix анонсировал анимационный сериал по мотивам Tomb Raider – серии игр про Лару Крофт.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, сценаристом шоу выступит Таша Хуо. Она работает также над The Witcher: Blood Origin. Действия сериала будут разворачиваться после сюжета трилогии Tomb Raider от студии Crystal Dynamics.

Кроме того, Netflix также выпустит анимационный сериал Skull Island по мотивам фильма "Конг: Остров черепа". Его производством займется студия Powerhouse Animation, которая ранее создала сериал Castlevania.

Подробней про Лару Кофт

  • Лара Крофт является одним из самых культовых персонажей видеоигр, оказавшим влияние не только на индустрию, но и на поп-культуру. Так, к примеру, в прошлом году Королевская почта Великобритании выпустила серию марок, посвященных играм серии Tomb Raider.
  • В начале 2000-х было выпущено два фильма по мотивам игры. Роль Лары Крофт в них исполнила Анджелина Джоли.
  • В 2018 году вышла новая экранизация с Алисией Викандер в главной роли.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов