Вместе с экранизацией Tomb Raider стриминговый сервис выпустит сериал про Кинг-Конга.

Стриминговый сервис Netflix анонсировал анимационный сериал по мотивам Tomb Raider – серии игр про Лару Крофт.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, сценаристом шоу выступит Таша Хуо. Она работает также над The Witcher: Blood Origin. Действия сериала будут разворачиваться после сюжета трилогии Tomb Raider от студии Crystal Dynamics.

Кроме того, Netflix также выпустит анимационный сериал Skull Island по мотивам фильма "Конг: Остров черепа". Его производством займется студия Powerhouse Animation, которая ранее создала сериал Castlevania.

Подробней про Лару Кофт

Лара Крофт является одним из самых культовых персонажей видеоигр, оказавшим влияние не только на индустрию, но и на поп-культуру. Так, к примеру, в прошлом году Королевская почта Великобритании выпустила серию марок, посвященных играм серии Tomb Raider.

В начале 2000-х было выпущено два фильма по мотивам игры. Роль Лары Крофт в них исполнила Анджелина Джоли.

В 2018 году вышла новая экранизация с Алисией Викандер в главной роли.

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Автор: Сергей Коршунов