3800 изъятых консолей PS4 не использовались для майнинга криптовалюты.

На днях СБУ разоблачила "криптоферму", работающую в одном из бывших складских помещений АО "Винницаоблэнерго". В ходе обыска было изъято 500 видеокарт, 50 процессоров и 3800 консолей PlayStation 4.

По предварительным подсчетам ведомства, злоумышленники в ходе своей деятельности ежемесячно воровали электричество на сумму от 5 до 7 млн грн. Однако вопреки заявлениям СБУ, на этой ферме не майнили криптовалюту, а прокачивали ботов для FIFA, передает Delo.ua.

Первое, что стоит понимать, майнить на PS4 Slim хоть и можно, но крайне нецелесообразно. Даже не оплачивая гигантские счета за электроэнергию, добывать на консолях биткоин не получилось бы из-за недостаточной мощности PS4. Максимум злоумышленники могли бы надеяться на получение такой криптовалюты, как Zcash. Однако и это было бы сомнительным занятием.

Второе, на фотографиях СБУ видно, как из консолей торчат диски с играми. А значит эти PS4 использовались не для майнинга, а для прокачки ботов в видеоиграх, с целью дальнейшей продажи аккаунтов. И в комментарии изданию, источник в СБУ подтвердил, что на "ферме" в Виннице PS4 использовались для прокачки ботов в футбольном симуляторе FIFA.

В FIFA есть режим Ultimate Team, где пользователь может собрать команду из своих любимых игроков. Однако их еще нужно заполучить. Для этого придется купить лутбокс, в котором может попасться карточка футболиста. Однако "карточки кумиров" с величайшими игроками выпадают настолько редко, что даже купив за реальные деньги много лутбоксов, их можно не встретить. Поэтому пользователю приходится проводить много часов в игре, накапливая внутриигровую валюту, и уже за нее приобретать лутбоксы.

Подобные "ботофермы" как раз занимаются тем, что добывают карточки футболистов без участия игрока. Если говорить просто, то нейросетевой искусственный интеллект через удаленный доступ играет на PS4 в FIFA, получает карточки с футболистами, а после аккаунты продаются на различных торговых площадках.

В данный момент в отношении подозреваемых правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК Украины.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов