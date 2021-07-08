По информации СБУ, на данный момент это крупнейшая подпольная криптоферма, которую выявляли украинские правоохранители.

СБУ разоблачила деятельность криптофермы, которая работала в одном из бывших складских помещений АО "Винницаоблэнерго".

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что спецслужба разоблачила и задокументировала незаконный отбор больших объемов электрической энергии в Виннице.

"Злоумышленники майнили криптовалюту непосредственно в одном из бывших помещений "Винницаоблэнерго". На данный момент это крупнейшая подпольная криптоферма, которую выявляли украинские правоохранители: изъято почти 5 тыс. единиц компьютерной техники", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что незаконную криптоферму создали жители Киева и Винницы. Они использовали одно из бывших складских помещений "Винницаоблэнерго", расположенное на промплощадке общества.

По информации ведомства, злоумышленники незаконно отбирали электрическую энергию из сетей "Винницаоблэнерго". Чтобы скрыть свою деятельность, они использовали условные средства учета потребления электроэнергии.

По предварительным выводам специалистов, ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн грн. При этом незаконный отбор электроэнергии мог привести к более глобальным последствиям – без света могли остаться целые кварталы Винницы.

Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК Украины.

Читайте такжеУкраина вошла в ТОП-10 стран с наибольшим заработком на биткоинах – Минцифры

В ходе санкционированных обысков по месту функционирования фермы и по адресам проживания фигурантов было изъято 3,8 тыс. игровых приставок, более 500 видеокарт, 50 процессоров, черновую документацию по учету потребления электроэнергии, телефоны, флеш-накопители.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия для установления полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе должностных лиц АО "Винницаоблэнерго".

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская