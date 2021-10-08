Это уже второй такой случай за несколько месяцев.

В сообществе War Thunder произошел новый конфуз. Пользователь под псевдонимом __RED_CROSS__ опубликовал секретные документы о французском танке Leclerc. Он сделал это, чтобы доказать свою правоту в споре с другим игроком.

Как сообщило издание PC Gamer, словесная перепалка возникла из-за скорости вращения башни Leclerc. Один из пользователей написал, что она должна крутиться на 40 градусов в секунду. Затем к обсуждению подключился __RED_CROSS__. Он написал, мол, это заявление неправильное. По словам игрока, полный оборот башни Leclerc длится 11 секунд. То есть настоящая скорость вращения — 31 градус в секунду. Чтобы победить в споре, __RED_CROSS__ опубликовал секретные документы с разнообразными подробностями о Leclerc.

В течение нескольких часов пользователи спорили, можно ли выкладывать эти файлы в свободный доступ. А потом пришел модератор и удалил пост __RED_CROSS__.

"Ребята, сливать секретные документы — это не смешно. Вы ставите на карту жизни многих людей, которые ежедневно работают с этими машинами. Имейте в виду, что эти документы будут немедленно удалены, а [их публикация] повлечет за собой санкции", — заявил модератор.

Аналогичный случай в War Thunder

Это не первый раз, когда в сообществе военного симулятора появляются секретные документы.

В июне текущего года один из пользователей заявил, что занимает пост командира танка Challenger 2. Он тоже опубликовал секретную информацию о боевой единице ради победы в споре. Тогда в ситуацию вмешалось Министерство обороны Великобритании.

Автор: Назар Степорук