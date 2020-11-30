Представители сайта пообещали разобраться с мошенниками, но ситуация не улучшилась.

Запуск PlayStation 5 стал одним из самых масштабных в истории игровых консолей. Спрос на приставку сильно превысил предложение, и после того, как стартовый тираж был разобран, на различных торговых площадках люди начали продавать консоли в два-три раза дороже официальной цены.

Однако теперь на eBay появились предложения, где пользователи выставляют на аукцион не саму PlayStation 5, а фотографию консоли, сообщает издание Eurogamer.

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Обман кроется в том, что люди, желающие купить дефицитную приставку не заметят в описании слово "фото". Само же описание при этом достаточно длинное, например: Playstation 5 Disk Edition Photo. В случае, если покупатель приобретет данный лот, то он получит по почте лист формата A4 с надписью "PS5". А цены на такие лоты варьируются от $1 до $2600.

Представители eBay уже прокомментировали ситуацию и пообещали удалить подобные объявления.

"Мы осуждаем продавцов, которые пытаются ввести в заблуждение других пользователей. Мы удаляем все объявления о продаже фотографий PS5 с нашей торговой площадки и будем принимать соответствующие меры против продавцов", – заявили представители eBay.

Однако несмотря на принимаемые меры, на момент написания заметки нам удалось найти 72 предложения с продажей фотографий PS5 на eBay.

Также помимо фотографий, журналисты портала Eurogamer обнаружили на eBay предложение, где человек продавал пустую картонную коробку под названием "PS5".

"Здесь я продаю впечатление художника о том, насколько пуста моя жизнь без PS5", – говорится в описании.

Представители площадки порекомендовали пользователям проявлять осторожность при покупке техники и внимательно читать описания.

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Автор: Сергей Коршунов